  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:04
103
nastya960
Код вставки плеера

Минюст предложил до 1 июня отменить разводы и регистрацию браков

0 0

Даты, которые были назначены уже ранее, предлагают перенести на более поздний срок.

Министерство юстиции РФ предложило временно приостановить государственную регистрацию заключения и расторжения браков из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.

Даты, которые были назначены уже ранее, предлагают перенести на более поздний срок, как минимум после 1 июня. В исключительных случаях регистрацию можно провести только в присутствии молодоженов, без гостей.

ЗАГСы в Москве и Подмосковье, где сейчас введен режим выходного дня, регистрируют браки и разводы только по поданным ранее заявлениям. Также оформляются свидетельства о смерти и рождении.

За последние сутки в России подтвердили еще 500 новых случаев коронавируса.

 

Теги: загс, минюст, развод, свадьба
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии