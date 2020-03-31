Минюст предложил до 1 июня отменить разводы и регистрацию браков

Министерство юстиции РФ предложило временно приостановить государственную регистрацию заключения и расторжения браков из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.
Даты, которые были назначены уже ранее, предлагают перенести на более поздний срок, как минимум после 1 июня. В исключительных случаях регистрацию можно провести только в присутствии молодоженов, без гостей.
ЗАГСы в Москве и Подмосковье, где сейчас введен режим выходного дня, регистрируют браки и разводы только по поданным ранее заявлениям. Также оформляются свидетельства о смерти и рождении.
За последние сутки в России подтвердили еще 500 новых случаев коронавируса.
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