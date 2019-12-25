Петербург готов привлечь военных медиков для борьбы с коронавирусом

Беглов заявил, что их опыт по развертыванию полевых госпиталей пригодится городу.

Губернатор Петербурга Александр Беглов не исключил, что в случае массового распространения коронавирусной инфекции придется задействовать военных медиков. Такую возможность власти города обсуждают сейчас с Минобороны. Об этом заявил Беглов во время обращения к петербуржцам.

Беглов отметил, что в случае массовой эпидемии городскому правительству может не хватить ресурсов для оказания помощи населению. В таком случае может пригодиться опыт военных медиков по развертыванию полевых госпиталей.

Напомним, согласно постановлению городского правительства, подписанного губернатором 30 марта, в Петербурге вводится режим всеобщей самоизоляции. Постановление вступает в силу с 31 марта.

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