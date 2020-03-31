Петербургские ученые предложили лечить осложнения от коронавируса препаратом для недоношенных детей

В 2009-2010 гг. этот метод применялся для борьбы со свиным гриппом A/H1N1.

Ученые из Петербурга предложили лечить осложнения от коронавируса отечественным препаратом. Он создан из легких крупного рогатого скота и используется для спасения глубоко недоношенных детей. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Специалисты подчеркнули, что с самим вирусом препарат не борется. Его можно применять для лечения осложнений в виде тяжелых пневмоний – острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) или респираторного дистресс-синдрома взрослых (РДСВ), от которых чаще всего и умирают пациенты с коронавирусом.

"Пациенты с коронавирусной инфекцией умирают не от самого вируса, а от острого респираторного дистресс-синдрома – появления гиалиновых мембран, замещения легочной ткани фиброзной тканью. Российский сурфактант помогает поддерживать альвеолу в расправленном состоянии", - отметил руководитель лаборатории медицинской биотехнологии Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика А. М. Гранова Олег Розенберг.

Ученый рассказал, что этот препарат применялся во время эпидемии свиного гриппа A/H1N1 в 2009-2010 гг. Он помог снизить смертность пациентов с осложнениями в виде тяжелых пневмоний.

"Смертность таких пациентов в результате применения сурфактанта составила 15%, а без него – 80%", - уточнил Розенберг.

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