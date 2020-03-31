Эксперт: режим изоляции по коронавирусу может продлиться больше года

И переболеть при этом придется практически всем.

Действенного лекарства от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире пока нет. Об этом в интервью RT заявил медицинский директор фармкомпании "НоваМедика" Захар Лейкин.

Лейкин отметил, что у врачей есть препараты, которые, предположительно, могут помочь. Коронавирус при этом относится к РНК-содержащим вирусам, в которым также относятся Эбола, гепатит А, нильская лихорадка.

Эксперт отметил, что на данный момент очень сложно создать вакцину, так как вирус активно мутирует. Также коронавирус может обмениваться своим генетическим материалом между частицами, что и перевело к его переходу от летучей мыши к человеку.

По мнению Лейкина, режим изоляции во всем мире может продлиться еще год-полтора. И переболеть при этом придется практически всем. Поэтому сейчас так важно соблюдать режим самоизоляции.

В Минздраве предупредили о пике заболеваемости по коронавирусу.