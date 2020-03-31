В России создан высокоточный тест на коронавирус

Тест прошел клинические испытания и получил регистрацию.

В России создан высокоточный тест на выявление коронавируса в организме человека. Об этом сообщили представители Роспотребнадзора. Тест разработал подведомственный ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии. массовое применение теста позволит остановить распространение эпидемии.

Специалисты рассказали, что тест успешно прошел клинические испытания. С 25 марта он зарегистрирован для использования в России. Тест позволяет не только обнаружить COVID-19, но и дифференцировать его от других родственных инфекций. В частности, он отличит COVID-19 от MERS-Cov (ближневосточного респираторного синдрома).

Напомним, что медики Сингапура создали тест, который позволяет получить результат на наличие или отсутствие коронавируса за пять минут. Лицензия на него у врачей появится в течение месяца.

Учёные предположили, что коронавирус SARS-CoV-2 много лет жил в организме человека.