Микробиологи проанализировали геномные данные SARS-CoV-2 и других подобных коронавирусов.

Учёные предположили, что коронавирус SARS-CoV-2 много лет жил в организме человека. Теорию высказала группа ученых из США, Великобритании и Австралии. О ней пишет Science Alert.

Учёные выдвинули гипотезу, что данный вирус долго находился среди людей, прежде чем его нашли. Микробиологи проанализировали геномные данные SARS-CoV-2 и других подобных коронавирусов. Они сделали вывод: срезы рецептор-связывающего домена спайковых белков эффективны при контакте с человеком. Это можно объяснить только долгой эволюцией вируса внутри человеческого организма.

О результате исследования рассказал иммунолог Кристиан Андерсен из Scripps Research. Также учёные отмечают, что могли пройти десятилетия, пока вирус не смог распространяться от человека к человеку, передавая ему опасные для жизни заболевания.

Ранее был объяснен необычный симптом коронавируса.