В Петербурге задержали троих разносчиков коронавируса

Одна девушка села в поезд "Петербург – Великий Новгород". Там её будут ждать полицейские.

В Петербурге нашли трех россиян, которые не соблюдали режим самоизоляции, а также посещали общественные места и могли стать разносчиками коронавируса. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

Один задержанный 36-летний мужчина прилетел в Петербург на самолете, а до этого 22 марта он общался с больными коронавирусом и должен был пройти 14-дневный карантин. Вместо этого мужчина прилетел в Северную столицу. Теперь он находится в Репино в санатории "Заря".

Также была задержана 36-летняя женщина, прибывшая из Минеральных Вод. С 26 марта её разыскивают сотрудники Роспотребнадзора, чтобы выдать постановление об обязательном карантине.

Также стало известно о девушке, которая села в поезд и отправилась в Великий Новгород, несмотря на высокую температуру. По прибытии ее будут ждать полицейские для отправки в инфекционную больницу.

Всех троих теперь ожидает уголовная ответственность.

Ранее петербуржцы, отправленные на карантин в "Зарю", объявили голодовку.

Фото: Piter.TV