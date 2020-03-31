Пятеро скончались в Москве, еще трое - в Петербурге, Владимирской и Пензенской областях.

В России за сутки умерли восемь пациентов с коронавирусом. У всех был подтвержденный положительный тест на инфекцию. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Пять летальных случаев зарегистрировано в Москве. По одному погибшему зафиксировано в Петербурге, Владимирской и Пензенской областях.

В общем по России за время распространения коронавируса погибли 17 пациентов. Погибшие находились в реанимации больниц в четырех регионах страны.

За последние сутки в России подтвердили еще 500 новых случаев коронавируса.