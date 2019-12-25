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Из-за коронавируса более двух млн петербуржцев уехали в Ленобласть
Сегодня, 8:46
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nastya960

Из-за коронавируса более двух млн петербуржцев уехали в Ленобласть

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С 31 марта на территории Ленобласти вступают в силу ограничения на выезд за пределы района проживания.

За начало объявленной в Петербурге нерабочей недели почти миллион горожан уехали в Ленинградскую область. Об этом сообщил 78.ru.

С 31 марта на территории Ленобласти вступают в силу ограничения на выезд за пределы района проживания в рамках противодействия распространению коронавируса. Такое решение было принято из-за потока петербуржцев, которые приехали в 47 регион. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что возможности медицины региона не безграничны.

Численность населения Ленобласти, по данным Росстата, составляет около 1,85 млн человек.

Петербуржцы, отправленные на карантин в "Зарю", объявили голодовку.

Фото: Pixabay 

Теги: карантин, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Коронавирус в Петербурге,

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