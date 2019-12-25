В Петербурге почти все дома: уровень самоизоляции составил 3,6 балла

В Москве показатель равен 3,4 балла.

Самоизоляция в крупных российских городах почти по всей стране достигла по шкале "Яндекса" "зелёного" уровня. Это означает, что большая часть сидит дома.

Во вторник, 31 марта, города стали "зеленеть". Максимальная изоляция зафиксирована в Череповце – 4,1 балла, в Нижнем и Великом Новгороде – 3,8 балла из 5, в Петербурге показатель равен 3,6 балла. То есть большинство людей находятся дома.

Самоизоляция – одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Для её оценки "Яндекс" ввёл индекс самоизоляции, который составляется на основе использования горожанами приложений компании, поэтому его нельзя использовать для точных расчетов.

Скрин: Яндекс