Большая часть пациентов находилась в Москве.

В России за сутки выздоровели 55 человек, у которых был коронавирус. Об этом сообщили представители оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Специалисты рассказали, что в Москве вылечились 42 пациента, в Подмосковье - 4, Петербурге - два человека. По одному жителю вылечились в Приморье, Красноярске, Ярославле, Ленобласти, Кургане, Кировске и Краснодаре.

За весь период распространения COVID-19 в России медики выписали из больниц 121 пациента.

В России за сутки умерли восемь пациентов с коронавирусом.