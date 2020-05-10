Как Петербург отпраздновал День Победы

Большинство петербуржцев отпраздновали День Победы дома.

Накануне праздника, 8 мая, в город прибыли боевые корабли. Их заметили на набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной. Суда участвовали в Морском параде. В ночь на 9 мая в 2:10 из динамиков ледокола "Красин" раздался голос Юрия Левитана. После этого на капитанском мостике был произведён торжественный гудок в честь 75-летия Великой Победы.

В девять утра в День Победы зажгли Ростральные колонны. Их зажигали дважды: с 9 утра до 12 дня и с 17:00 до 23:00. На борту крейсера "Аврора" исполнили 50 песен военных лет, среди которых были известные всем "День Победы", "Обнимая небо", "Прощание Славянки". Главнокомандующий ВМФ России почтил память защитников Ленинграда и Кронштадта. С борта катера адмирал и члены Военного совета возложили венок и цветы на воду.Также на воду была возложена "Свеча Памяти", закрепленная на специальном венке.

В десять часов утра начался Воздушный Парад Победы. Мобильные корреспонденты смогли снять на видео пролетающие вертолеты. Над городом пролетели 30 боевых самолетов и вертолетов. Горожане также заметили участника "Бессмертного велополка": неизвестный прикрепил к своему велосипеду копию Знамени Победы. 101-летний ветеран дал традиционный полуденный залп в честь 75-летия Победы в Петербурге

В Московском районе ветеранов поздравили концертом во дворе. Его устроили во дворе д. №37 по ул. Варшавской. Трое волонтеров, одетых в военную форму и играющих на баянах, поздравляли ветеранов и жителей города с наступившим праздником в Красногвардейском районе. Также жители Красногвардейского района обратили внимание на фургончик, который ездит по улицам и поздравляет всех с 9 мая при помощи громкоговорителя.

Эрмитажный кот-предсказатель Ахилл поздравил петербуржцев с Днем Победы.

На фасаде дома №38 по улице Чекистов установили стенд-знак "Здесь живёт Герой".

Трубач Дядя Миша сыграл для пациентов и сотрудников Центра по лечению коронавируса ПСПбГМУ имени Павлова. Музыкант поздравил их с Днём Победы. Из громкоговорителей на Невском проспекте зазвучала музыка военных лет.

Акция "Бессмертный полк" прошла в режиме онлайн. Многие петербуржцы предпочли отметить праздник дома.

БДТ показал спектакль "Человек" в честь Дня Победы. Кунсткамера представила онлайн-выставку о работе музея в годы войны. Ко Дню Великой Победы обновили экспозицию бомбоубежища Смольного: воссоздан рабочий кабинет Андрея Жданова, установлено мультимедийное оборудование. Филиал "Ленрезерва" у Пискаревского кладбища готов к открытию. В Педиатрическом университете открыли памятник врачам, погибшим на войне.

Горожане поучаствовали в акции "Свет памяти" и спели военные песни, а также поделились видеозаписью праздничного фейерверка над Московским парком Победы.