В Петербурге заметили участника "Бессмертного велополка"

В субботу, 9 мая, жители Петербурга заметили участника "Бессмертного велополка". Видеозапись, на которой мужчина движется по городу на велосипеде вместе с фотографией, предположительно, участника Великой Отечественной войны, оказалась в распоряжении Piter.tv
Неизвестный был одет в каску и камуфляжную форму. К своему велосипеду он прикрепил копию Знамени Победы. На видеозаписи также можно рассмотреть черно-белую фотографию, закрепленную у руля.
Ранее мы писали, что в Петербурге зажгли факелы Ростральных колонн.
Видео: Piter.tv
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