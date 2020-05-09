В Петербурге заметили участника "Бессмертного велополка"

К своему велосипеду неизвестный прикрепил копию Знамени Победы.

В субботу, 9 мая, жители Петербурга заметили участника "Бессмертного велополка". Видеозапись, на которой мужчина движется по городу на велосипеде вместе с фотографией, предположительно, участника Великой Отечественной войны, оказалась в распоряжении Piter.tv

Неизвестный был одет в каску и камуфляжную форму. К своему велосипеду он прикрепил копию Знамени Победы. На видеозаписи также можно рассмотреть черно-белую фотографию, закрепленную у руля.

Ранее мы писали, что в Петербурге зажгли факелы Ростральных колонн.

Видео: Piter.tv