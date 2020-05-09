В Петербурге зажгли факелы Ростральных колонн

Также факелы зажгут вечером, с 17:00 до 23:00 часов.

В субботу, 9 мая, жители Петербурга обратили внимание на зажженные факелы на Ростральных колоннах. Видеозаписью, которая запечатлела огни одного из главных символов города, с Piter.tv поделились очевидцы.

Ранее сообщалось, что в честь 75-й годовщины Победы, факелы будут зажигать дважды: утром, с 09:00 до 12:00 и вечером, с 17:00 до 23:00 часов.

Накануне, несколько дней назад, представители ГРО "ПетербургГаз" проводили тесты оборудования колонн и выполняли контрольный розжиг факелов.

Ранее мы писали, в петербургском метро начал ходить состав, оформленный ко Дню Победы.

Видео: Piter.tv