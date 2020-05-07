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В петербургском метро начал ходить состав, оформленный ко Дню Победы

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Он будет ездить по второй линии метрополитена до конца этого года.

В метро Петербурга появился новый тематический состав, оформленный в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В четверг, 7 мая, он вышел на 2 линию петербургской подземки. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

В вагонах тематического поезда разместили плакаты, посвящённые метрополитеновцам, принимавшим участие в боях Великой Отечественной войны. Сегодня в живых остались только шесть человек. Информацию, фотографии и документы для создания плакатов пришлось искать в архивах.

Также в вагонах висят детские рисунки, их создали воспитанники посвящённые метрополитеновцам, принимавшим участие в боях Великой Отечественной войны.

О наших ветеранах мы заботимся всегда, не только в канун Дня Победы, но именно в этот день к ним особое внимание.

Евгений Козин, первый заместитель начальника метрополитена

Тематический поезд будет курсировать по 2-ой Линии петербургского метро до конца этого года.

В День Победы традиционно зажгут ростральные колонны.

Видео: YouTube/ Метрополитен Петербурга

 

Теги: день победы, евгений козин, метрополитен
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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