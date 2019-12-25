Главком ВМФ России почтил память защитников Ленинграда и Кронштадта

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов совершил выход из Кронштадта в море для отдания почестей и возложения венка на воду на траверзе маяка Толбухин в Финском заливе и на Кронштадтском рейде.

Сегодня, 9 мая, главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов почтил память защитников Ленинграда и Кронштадта, сообщила пресс-служба Минобороны.

Сообщают, что перед выходом из Кронштадта главком ВМФ обошел на катере корабли Ленинградской военно-морской базы, на которых были торжественно построены экипажи и подняты флаги расцвечивания. С борта катера адмирал и члены Военного совета возложили венок и цветы на воду.

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Также на воду была возложена "Свеча Памяти", закрепленная на специальном венке.

Сегодня здесь, возлагая венок и цветы на соленые воды Балтики, мы еще раз свидетельствуем своё восхищение мужеством и героизмом тех, кто отдал жизнь, сражаясь с фашизмом. Военные моряки свято чтут память о военном поколении. Я уверен, что и море умеет помнить сообщил адмирал Николай Евменов.

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Фото: пресс-служба Министерства обороны России