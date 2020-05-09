В Петербурге продолжается Воздушный Парад победы

Боевую технику заметили в небе над Васильевским островом.

В субботу, 9 мая, жители Петербурга продолжили наблюдать за воздушным Парадом Победы, который начался в городе ранее, в 10:00. Видеозаписью, которая запечатлела боевые самолеты и вертолеты, пролетающие над городом, с Piter.tv. поделились очевидцы.

В этот раз боевую технику заметили в небе над Васильевским островом. Ранее сообщалось, что самолеты и вертолеты торжественно пролетят над Пискаревским мемориальным кладбищем, монументом "Мать-Родина" и Дворцовым мостом, а затем направятся в сторону Кронштадта.

Ранее мы писали, что в Петербурге начался Воздушный Парад Победы.

Видео: Piter.tv