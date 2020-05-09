Всего над Санкт-Петербургом сегодня пролетят 30 боевых самолетов и вертолетов.

В субботу, 9 мая, в 10:00, в Петербурге начался воздушный Парад Победы, приуроченный к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Видеозаписью, которая запечатлела боевые самолеты и вертолеты, пролетающие над городом, с Piter.tv. поделились очевидцы.

Всего над Санкт-Петербургом сегодня пролетят 30 боевых самолетов и вертолетов. Первым жители города увидели в небе несколько транспортных вертолетов, среди которых были Ми-26, Ми-8, Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор". Продолжили парад самолеты серии "Ан" и "Ту", "сушки" и "миги".

Ранее мы писали, что в Петербурге зажгли факелы Ростральных колонн.

Видео: Piter.tv