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Видео: в Петербург прибыли боевые корабли

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Они будут участвовать в Морском параде.

В Петербург ко Дню Победы прибыли боевые корабли. Суда заметили на набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной. Некоторые корабли прибыли еще накануне. 

Среди них — учебный корабль "Перекоп", малый противолодочный корабль "Казанец", базовый тральщик "Павел Хенов", противодиверсионный катер "Нахимовец". Их украсили флагами. Морской парад начнется в 10:00 в акватории Невы.

Из-за ограничительных мер в связи с борьбой с коронавирусом, подняться на палубу судов, как раньше, будет нельзя. 

С полной программой празднования Дня Победы в этом году вы можете ознакомиться здесь

Видео: Piter.TV 

Теги: день победы, корабли
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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