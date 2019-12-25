День Победы 9 мая в Петербурге 2020: программа мероприятий

В этом году впервые за всю историю 9 мая в городе на Неве пройдет без массовых мероприятий. Причиной этому стала пандемия коронавируса. Несмотря на это, праздник все-таки состоится, хоть и в ограниченном "бесконтактном" формате. В этот день петербуржцы смогут принять участие в марафоне "Победа 75", онлайн-акции "Бессмертный полк", посмотреть по телевизору Морской парад, представление боевой авиации и концерт с участием знаменитых артистов.

Празднование 9 мая в Санкт-Петербурге

75-юю годовщину победы над фашисткой Германией отпразднуют в Петербурге по укороченной схеме, без присутствия зрителей. Расписание мероприятий будет выглядеть следующим образом:

В 9 утра на Ростральных колоннах зажгут факелы. В 10:00 в акватории Невы развернется Морской парад. Экипажи всех судов проведут торжественное построение. В основном оно не будет отличаться от прошлых годов, кроме того, что военнослужащие будут соблюдать дистанцию и не выйдут на берег. В торжественных мероприятиях будет задействован крейсер "Аврора". На этом корабле состоится концерт Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы.

В День Победы петербуржцы и гости города могли подняться на корабли. В этом году из-за коронавируса доступ на суда посторонним запрещен.

Тем временем, воздушная часть парада пройдет в полном масштабе. В небе над городом пролетят самолеты и вертолеты боевой авиации. В частности, горожане смогут увидеть вертолеты Ми-8, Ми-24 и Ка-52 ("Аллигатор"). Возглавит вертолетный строй Ми-26. Кроме того, в программе задействуют Ан-26, Ан-12 и Ту-134, истребители Су-35, Су-30 СМ, Су-34, МиГ-31 БМ. Всего в небо вылетят 17 самолетов и 12 вертолетов.

Облет начнется над Пискаревским мемориалом, далее боевая авиация отправится к центру города, а затем в сторону Кронштадта. В предыдущие года жители и гости Петербурга могли наблюдать воздушный парад на Дворцовой площади. Однако сейчас ехать в центр нет смысла. По времени полет боевой техники займет не более пяти минут, далее никаких развлекательных мероприятий не последует.

За самолетами и вертолетами многие смогут наблюдать со своего балкона. Тем, кто не сможет увидеть парад воочию, покажут качественную трансляцию по телевизору. Съемка будет вестись не только с земли, но и с воздуха.

На протяжении всего дня из радиоустановок и военных автомобилей в разных районах Петербурга будут звучать песни военных лет. Полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости также посветят Дню Победы. Право осуществить его предоставят одному из ветеранов Великой Отечественной войны. Территория крепости перед выстрелом и после него будет тщательно дезинфицирована.

В этом году будут закрыты все мемориальные кладбища, в том числе и Пискаревское. Поэтому люди не смогут принять участие в торжественных мероприятиях, связанных с возложением цветов.

В 19:00 в Петербурге, как и во всей стране, пройдет минута молчания. После этого граждан призывают выйти на балконы с фотографиями своих близких, участвующих в Великой Отечественной войне. В это же время начнется акция "Песня на балконе", которую поддержал президент Владимир Путин. Каждый может выйти на лоджию или балкон, или просто спеть "День Победы" в открытое окно.

Онлайн акция Бессмертный полк

В этом году акция "Бессмертный полк" перенесена в онлайн-формат. Онлайн-шествие начнется в 11 утра по времени Петропавловска-Камчатского (2 часа ночи мск) и продлится несколько дней, пока все "однополчане" не пройдут одним строем. Чтобы принять участие в акции, необходимо опубликовать фотографию участника Великой Отечественной войны на специальных площадках: 2020.polkrf.ru, ok.ru/app/immortal-regiment и vk.com/polk_app.

Организаторы проекта убрали из обязательных графу с датами жизни. Если известны место приписки и операции, в которых участвовал красноармеец, программа соединит его с однополчанами. Любой желающий сможет подробно рассказать историю своего ветерана. Для этого на сайте есть место в тысячу печатных знаков.

После того как заявка на участие в онлайн-шествии будет одобрена, на электронную почту придет подтверждение, а 8 или 9 мая сообщение о том, в какое время можно будет увидеть родственника в строю "Бессмертного полка".

За неделю работы онлайн-проекта к нему присоединились более 2 млн человек. Заявку можно заполнить до 15 часов 9 мая.

9 мая Санкт-Петербург

Также жители города могут принять участие в онлайн-акции "#Cтихи75летПобеды". Самые трогательные ролики появятся на странице губернатора Петербурга Александра Беглова "ВКонтакте".

Начиная со старта акции, видео со стихами о войне и Победе в соцсеть выложили более 1,5 тысяч горожан. Среди участников – люди разных возрастов и профессий.

Кроме того, 9 мая пройдет праздничный марафон "Победа 75". В течение всего дня зрителей будут ждать включения с памятных мест городов-героев Ленинграда и Москвы. Для горожан прочитают стихи, исполнят военные песни, выступят фронтовые бригады.

В 12:00 в прямом эфире покажут концерт "Говорит и показывает Ленинград". В нем примут участие знаменитые певцы и актеры, в числе которых Дмитрий Певцов, Александр Малинин, Зара, Евгений Дятлов, Юлия Чичерина, Витас и другие.

Каждый желающий сможет выступить на одной сцене со звездами. Для этого нужно исполнить свою любимую песню Победы и опубликовать видео в социальных сетях с хэштегом #говоритЛенинград. Лучшие видео попадут в эфир.

Кроме того, многие театры, музеи, концертные залы подготовили для зрителей на 9 мая виртуальные выставки, концерты и постановки. Нужно просто зайти на сайт того или иного культурного учреждения, в его группу "ВКонтакте" или заглянуть на портал-агрегатор культурных событий. В нем сформирована специальная подборка "Победа-75 онлайн" с информацией обо всех памятных акциях.

Запланированный в 22:00 праздничный артиллерийский салют отменили, чтобы не провоцировать людей выходить на улицу. Вместо него прогремят залповые выстрелы.

Фото: Piter.TV, visit-petersburg.ru