Экспозицию бомбоубежища Смольного дополнили ко Дню Победы

Воссоздан рабочий кабинет Андрея Жданова, установлено мультимедийное оборудование.

Ко Дню Великой Победы обновили экспозицию бомбоубежища Смольного. Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

В ходе работ восстановили первый этаж, а также открыли новые залы и установили мультимедийное оборудование. Кроме того, в здании бомбоубежища воссоздали кабинет первого секретаря Ленинградского обкома Андрея Жданова, именно в нем он работал в блокаду.

Экспозиция "Бункер Жданова" рассказывает об истории Смольного в годы блокады Ленинграда. На выставке более 200 экспонатов.

Ранее мы сообщили, что в музее обороны и блокады Ленинграда открылась онлайн-выставка к 9 Мая.

Фото: "Правительство Санкт-Петербурга" / ВКонтакте