В музее обороны и блокады Ленинграда открылась онлайн-выставка к 9 Мая

Она будет работать до 30 июня 2020 года.

В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в режиме онлайн открылась выставка "Такой у войны масштаб: военные топографы в обороне Ленинграда". Она приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На ней можно увидеть уникальные карты, киноплёнку, а также редкие документы и фотографии, подтверждающие важную роль работы военных топографов в годы ВОВ.

Впервые для зрителей представлен "План города Берлина", который создали ещё в 1943 году в блокадном Ленинграде: топографы назвали его "Картой Победы".

План в масштабе 1:5000 создавался буквально по крупицам: было нанесено более 6000 названий улиц, площадей, зданий, мостов. Почти все объекты были пронумерованы: 151 – Министерство авиации, 152 – Гестапо, 153 – Рейхсканцелярия, ставка Гитлера, 105 – Рейхстаг.

Выставка будет работать до 30 июня 2020 года.

Ранее мы сообщили, что портал "Архивы Санкт-Петербурга" опубликовал редкие документы ко Дню Победы.

Фото: "Музей обороны и блокады Ленинграда" / ВКонтакте