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Портал "Архивы Санкт-Петербурга" опубликовал редкие документы ко Дню Победы
Сегодня, 14:46
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ruzannar

Портал "Архивы Санкт-Петербурга" опубликовал редкие документы ко Дню Победы

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Они будут пополняться в течение всего 2020 года.

На портале "Архивы Санкт-Петербурга" опубликован новый раздел, посвященный 75-й годовщине Великой Победы. Соответствующая информация появилась на сайте администрации города.

Сборник документов включает в себя "Стенограммы заседаний исполкома Ленинградского городского Совета: январь – декабрь 1943 г. Записи докладов, обсуждений, замечаний к проектам, решения". Издание является продолжением первого сборника (стенограммы 1941-1942 гг.) и содержит архивные документы, по которым можно узнать новые факты из жизни блокадного города.

Известно, что работа над разделом продолжится в течение всего 2020 года. Он будет дополняться редкими докладами, постановлениями, проектами, связанными с эвакуацией населения из блокадного города и деятельностью Ленинградского штаба партизанского движения. 

Ранее мы сообщили, что в Петербурге появилось приложение для трансляции "Бессмертного полка".

Фото: Pixabay

Теги: 75летпобеде, архивы спб, день победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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