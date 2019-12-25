В Петербурге появилось приложение для трансляции "Бессмертного полка"

Университет ИТМО и координаторы акции "Бессмертный полк" создали специальное приложение с интерактивной картой ко Дню Победы.
Чтобы рассказать о своём герое, нужно опубликовать фото в Instagram с геолокацией и хештегами #бессмертныйполкдома, #мойполкдома или #бессмертныйполк.
Еще один способ предлагает отправить ссылку на пост в социальных сетях в самом приложении.
Также можно заполнить в приложении короткую форму, указав данные о фронтовике: звание, годы жизни, боевой путь, а также загрузить фотографию.
Ранее мы сообщили, что в Сквере Победы готовят место для фотопанно "Бессмертный полк".
Фото: Pixabay
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