В Петербурге появилось приложение для трансляции "Бессмертного полка"

Оно предлагает три простых способа, как поделиться историей своего героя.

Университет ИТМО и координаторы акции "Бессмертный полк" создали специальное приложение с интерактивной картой ко Дню Победы.

Чтобы рассказать о своём герое, нужно опубликовать фото в Instagram с геолокацией и хештегами #бессмертныйполкдома, #мойполкдома или #бессмертныйполк.

Еще один способ предлагает отправить ссылку на пост в социальных сетях в самом приложении.

Также можно заполнить в приложении короткую форму, указав данные о фронтовике: звание, годы жизни, боевой путь, а также загрузить фотографию.

Ранее мы сообщили, что в Сквере Победы готовят место для фотопанно "Бессмертный полк".

Фото: Pixabay