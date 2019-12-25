В Сквере Победы готовят место для фотопанно "Бессмертный полк"

Первоначально его установят на проспекте Ленина.

В четверг, 30 апреля, на пересечении проспекта Победы и улицы Гагарина рабочие обустраивают фундамент для установки фотопанно "Бессмертный полк". Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Планируется, что 9 мая панно установят на проспекте Ленина, а в дальнейшем переместят его в памятный сквер, открытие которого ожидается в августе.

Кроме того, на территории будущего общественного пространства проходит закладка кабеля для освещения.





Напомним, что фотопанно "Бессмертный полк" создано при участии почти 3000 жителей Выборга и Выборгского района. Они прислали фотографии своих родственников, участвовавших в боевых действиях 1941-1945 годов.

В сквере Победы также появятся площадки для отдыха, элементы освещения и пешеходные дорожки. Вокруг фотопанно будут установлены камеры для обеспечения сохранности объекта.

Ранее мы рассказали о том, что волонтеры Выборга поддерживают акцию "Георгиевская ленточка".

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО