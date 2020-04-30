Волонтеры Выборга поддерживают акцию «Георгиевская ленточка»

Традиционная патриотическая акция стартовала в преддверии Дня Победы.

Волонтерский штаб Выборга раздает георгиевские ленточки пожилым жителям города, которые обращаются по горячей линии за помощью с покупкой лекарств и продуктов в рамках акции "МыВместе".

В связи с распространением коронавируса и отменой массовых мероприятий, ее формат изменен.

29 апреля волонтеры посетили жительницу Выборга, которая обратилась в волонтерский штаб за помощью. Они принесли продукты и вручили ей георгиевскую ленточку. В ее семье два дяди и отец являлись участниками Великой Отечественной войны.

Так как мы в этом году не можем начать традиционную раздачу георгиевских ленточек, как мы это делали в прошлом году, сейчас адаптируемся к ситуации. И одно из нововведений – мы раздаем ленточки по тем заявкам, которые поступают по горячей линии, по которым ходят наши ребята волонтеры и уже тем людям даем ленточки.

Дмитрий Бабенко руководитель штаба волонтёров начальник районного отдела Молодежи.

Кроме того, ленточки будут раздавать и в местах, разрешенных для посещения во время самоизоляции.

Также мы сейчас прорабатываем еще варианты, где будут в ближайшие дни выдаваться ленточки около общественных мест, где даже сейчас, так или иначе, собираются люди.

- отмечает Бабенко.

По информации штаба волонтеров, по всему району уже обработано более 200 заявок и их число только увеличивается.

Стоит отметить, что волонтеры соблюдают меры предосторожности для защиты от коронавируса, и георгиевские ленточки также проходят специальную обработку.

