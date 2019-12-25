На ледоколе "Красин" провели акцию памяти "Голос Победы"

Из динамиков звучал голос Юрия Левитана.

В ночь на 9 мая, так же, как 75 лет назад, в 2:10 из динамиков ледокола "Красин" раздался голос Юрия Левитана, сообщает телеканал 360.

После этого на капитанском мостике был произведён торжественный гудок в честь 75-летия Великой Победы. В памятной акции "Голос Победы" принял участие только экипаж музейного судна ледокол "Красин".

"Красин" стоит у набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге. Это единственный сохранившийся в России участник морских сражений Великой Отечественной.

Ранее мы писали, что главком ВМФ России почтил память защитников Ленинграда и Кронштадта.

Фото: krassin.ru