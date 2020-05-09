Видео: петербуржцы празднуют День Победы дома

Горожане поучаствовали в акции "Свет памяти" и спели военные песни.

Мобильные корреспонденты Piter.TV сообщили, что петербуржцы присоединились к акциям в честь Дня Победы дома.

Так, на Гороховой улице горожане приняли участие в "Свете Победы": из темных окон можно было разглядеть огонек. Эта акция призвана объединить людей, которые из-за пандемии коронавируса не могут выйти на улицу в праздник. Предполагалось, что в десять часов вечера зажженные огни в окнах соединятся с праздничным салютом в одно целое.

Другие петербуржцы после праздничного салюта решили исполнить песни военных лет.

Ранее мы писали, что в Московском парке Победы дадут праздничный фейерверк впервые в истории Петербурга.

Видео: Piter.TV