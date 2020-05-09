Видео: петербуржцы празднуют День Победы дома

Мобильные корреспонденты Piter.TV сообщили, что петербуржцы присоединились к акциям в честь Дня Победы дома.
Так, на Гороховой улице горожане приняли участие в "Свете Победы": из темных окон можно было разглядеть огонек. Эта акция призвана объединить людей, которые из-за пандемии коронавируса не могут выйти на улицу в праздник. Предполагалось, что в десять часов вечера зажженные огни в окнах соединятся с праздничным салютом в одно целое.
Другие петербуржцы после праздничного салюта решили исполнить песни военных лет.
Ранее мы писали, что в Московском парке Победы дадут праздничный фейерверк впервые в истории Петербурга.
Видео: Piter.TV
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