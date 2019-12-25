В Московском парке Победы дадут праздничный фейерверк впервые в истории Петербурга

В честь 75-летия Победы в десять часов вечера дадут праздничный артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости и фейерверк. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Ветераны обратились с просьбой не прерывать традицию праздничного фейерверка 9 мая. Было решено впервые в истории Петербурга дать фейерверк над Московским парком Победы.
В годы войны на месте парка находился кирпичный завод, действовавший как крематорий в блокаду. На территории парка есть мемориал с памятниками военных лет. Московский парк Победы открыли в 1946 году.
Ранее мы писали, что 101-летний ветеран дал традиционный полуденный залп в честь 75-летия Победы в Петербурге.
Фото: pixabay
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