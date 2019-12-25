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В Московском парке Победы дадут праздничный фейерверк впервые в истории Петербурга
Сегодня, 21:45
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smirenny

В Московском парке Победы дадут праздничный фейерверк впервые в истории Петербурга

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Горожане смогут увидеть фейерверк онлайн. Начало в 22:00.

В честь 75-летия Победы в десять часов вечера дадут праздничный артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости и фейерверк. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Ветераны обратились с просьбой не прерывать традицию праздничного фейерверка 9 мая. Было решено впервые в истории Петербурга дать фейерверк над Московским парком Победы. 

В годы войны на месте парка находился кирпичный завод, действовавший как крематорий в блокаду. На территории парка есть мемориал с памятниками военных лет. Московский парк Победы открыли в 1946 году.

Ранее мы писали, что 101-летний ветеран дал традиционный полуденный залп в честь 75-летия Победы в Петербурге.

Фото: pixabay

Теги: 75 лет победе, день победы, праздничный фейверк, салют
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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