В Московском парке Победы дадут праздничный фейерверк впервые в истории Петербурга

Горожане смогут увидеть фейерверк онлайн. Начало в 22:00.

В честь 75-летия Победы в десять часов вечера дадут праздничный артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости и фейерверк. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

Ветераны обратились с просьбой не прерывать традицию праздничного фейерверка 9 мая. Было решено впервые в истории Петербурга дать фейерверк над Московским парком Победы.

В годы войны на месте парка находился кирпичный завод, действовавший как крематорий в блокаду. На территории парка есть мемориал с памятниками военных лет. Московский парк Победы открыли в 1946 году.

Ранее мы писали, что 101-летний ветеран дал традиционный полуденный залп в честь 75-летия Победы в Петербурге.

Фото: pixabay