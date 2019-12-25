101-летний ветеран дал традиционный полуденный залп в честь 75-летия Победы в Петербурге

Традиционный полуденный залп из орудия в Нарышкином бастионе дал ветеран, старейший военный гидрограф РФ и капитан 1-го ранга Виктор Сторожицкий.

Традиционный полуденный залп из орудия в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны дал ветеран, старейший военный гидрограф РФ и капитан 1-го ранга Виктор Сторожицкий. Об этом сообщил ТАСС.

Виктор Сторожицкий родился в 1919 году в Саратове. Участвовал в боях на Карельском фронте в должности командира огневого взвода. В 1944-1945 годах получил назначение на должность старшего гидрографа отдельного маневренного гидрографического отряда Балтийского флота. Награжден орденами Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной звезды, медалями "За боевые заслуги" и "За победу над Германией". Виктор Сторожицкий имеет более 40 правительственных наград.

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