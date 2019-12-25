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101-летний ветеран дал традиционный полуденный залп в честь 75-летия Победы в Петербурге
Сегодня, 19:28
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smirenny

101-летний ветеран дал традиционный полуденный залп в честь 75-летия Победы в Петербурге

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Традиционный полуденный залп из орудия в Нарышкином бастионе дал ветеран, старейший военный гидрограф РФ и капитан 1-го ранга Виктор Сторожицкий.

Традиционный полуденный залп из орудия в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны дал ветеран, старейший военный гидрограф РФ и капитан 1-го ранга Виктор Сторожицкий. Об этом сообщил ТАСС.

Виктор Сторожицкий родился в 1919 году в Саратове. Участвовал в боях на Карельском фронте в должности командира огневого взвода. В 1944-1945 годах получил назначение на должность старшего гидрографа отдельного маневренного гидрографического отряда Балтийского флота. Награжден орденами Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной звезды, медалями "За боевые заслуги" и "За победу над Германией". Виктор Сторожицкий имеет более 40 правительственных наград.

Ранее мы писали, что на фасаде дома по улице Чекистов установили стенд-знак "Здесь живёт Герой".

Фото: pixabay

Теги: 9 мая, день победы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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