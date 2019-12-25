На фасаде дома по улице Чекистов установили стенд-знак "Здесь живёт Герой"

В доме №38 проживает Герой Советского Союза Ашик Михаил Владимирович.

Днем в субботу, 9 мая, на улице Чекистов, 38, открыли стенд-знак "Здесь живёт Герой". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В этом доме проживает Герой Советского Союза Ашик Михаил Владимирович. Знак установлен по рисунку победительницы конкурса "Здесь живёт герой", посвященному 75-летию Великой Победы. Девочка по имени Любовь Юзе тоже приняла участие в установке знака. Конкурс проходил в Детской школе искусств Красносельского района с ноября 2019 года по январь 2020 года. Участие приняли дети от 7 до 18 лет.

Михаил Владимирович Ашик родился 24 июня 1925 в Ленинграде. Герой Советского Союза, командир стрелкового взвода 144-го батальона морской пехоты 83-й морской стрелковой бригады 46-й армии 2-го Украинского фронта, лейтенант. Ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке.

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Фото: gov.spb.ru