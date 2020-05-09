  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:34
57
Arinablinova
Код вставки плеера

В Красногвардейском районе города ветеранов поздравляли дистанционно

0 0

Выглянувшие из окон петербуржцы подпевали музыкантам.

В субботу днем, 9 мая, жители  Красногвардейского района города услышали из окон знакомые военные песни. Об этом стало известно из группы "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте". 

Таким образом трое волонтеров, одетых в военную форму и играющих на баянах, поздравляли ветеранов и жителей города с наступившим праздником.

Очевидцы отмечают, что выглянувшие из окон люди подпевали музыкантам.

Ранее мы сообщили, что большинство петербуржцев отмечают День Победы дома.

Видео: vk.com/spb_today_unpublished

Теги: 9 мая, ветераны, поздравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии