Большинство петербуржцев отмечают День Победы дома

Индекс самоизоляции на 14:00 составил 3,1 балла.

В субботу, 9 мая, большинство петербуржцев решили отпраздновать День Победы дома, судя по "Яндекс. Картам".

Индекс самоизоляции в два часа дня составил 3,1 балла. В рейтинге лидирует Москва с индексом 3,6 балла, затем идет Ростов-на-Дону с индексом в 3,5 балла.

Прогуляться в теплый майский день решили в Казани, Челябинске, Новосибирске, Омске и некоторых других городах. Индекс самоизоляции там составил от 2,3 баллов и выше.

Ранее мы писали, что из громкоговорителей на Невском зазвучала музыка военных лет.

Фото: pixabay; скриншот "Яндекс. Карт"