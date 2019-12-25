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Большинство петербуржцев отмечают День Победы дома
Сегодня, 14:20
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smirenny

Большинство петербуржцев отмечают День Победы дома

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Индекс самоизоляции на 14:00 составил 3,1 балла.

В субботу, 9 мая, большинство петербуржцев решили отпраздновать День Победы дома, судя по "Яндекс. Картам". 

Индекс самоизоляции в два часа дня составил 3,1 балла. В рейтинге лидирует Москва с индексом 3,6 балла, затем идет Ростов-на-Дону с индексом в 3,5 балла. 

Прогуляться в теплый майский день решили в Казани, Челябинске, Новосибирске, Омске и некоторых других городах. Индекс самоизоляции там составил от 2,3 баллов и выше.

Ранее мы писали, что из громкоговорителей на Невском зазвучала музыка военных лет.

Фото: pixabay; скриншот "Яндекс. Карт"

Теги: день победы, день победы 2020, индекс самоизоляции
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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