Песни военных лет исполнили на крейсере "Аврора"

Прозвучало более 50 известных композиций.

Сегодня, в День Победы, Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы исполнил на борту крейсера "Аврора" песни военных лет.

Прозвучало более 50 известных композиций: "День Победы", "Обнимая небо", "Прощание Славянки".

Кроме того, состоялось торжественное построение экипажа в парадной форме, а также церемония возведения Военно-Морского флага и Знамени Победы.

Ранее мы сообщили, что паровоз времен войны прогудел песню "Священная война".

Фото: "Крейсер I ранга Аврора" / ВКонтакте