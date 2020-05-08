В Петербурге паровоз времен войны прогудел песню "Священная война"

Паровозу при этом аккомпанировал военный духовой оркестр.

В честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Октябрьская железная дорога провела уникальную акцию. На станцию "Красное Село" Петербурга прибыл паровоз 1928 года выпуска, который своими гудками исполнил произведение "Священная война". Об этом сообщила пресс-служба "РЖД".

Паровозу при этом аккомпанировал военный духовой оркестр. "Солистом" стал паровоз серии Эу 683-32, который выпустили еще в 1928 году. Именно он 7 февраля 1943 года привёл в Ленинград по Дороге Победы первый поезд с Большой земли. Паровозы этой серии применяли для перевозок гражданских и военных эшелонов, при формировании бронепоездов и санитарных поездов.

В РЖД напомнили, что самоотверженность работников железной дороги позволила не останавливать движение поездов даже в самые трудные моменты.

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