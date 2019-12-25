На Невском проспекте по громкоговорителю объявили о капитуляции Германии

Также в городе звучат песни военных лет, которые напоминают о подвигах наших героев.

В пятницу, 8 мая, стало известyо о том, что в ценnре Петербурга по громкоговорителю объявили о капитуляции Германии. Об этом сообщают "Невские новости".

Также на Невском проспекте звучат песни военных лет, которые напоминают о подвигах солдат. Отметим, что объявление о беззаговорочной капитуляции германских войск прозвучало 75 лет назад.

Напомним, что из-за пандемии коронавирусной инфекции 9 мая проведут в онлайн-формате. В этот день сохранятся все ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса. Кроме того, градоначальник Петербурга Александр Беглов заявил, что 9 мая фейерверка не будет.

Ранее мы сообщали о том, что на Васильевском острове у дома 101-летнего ветерана состоялся мини-парад.

Фото:Piter.TV