Беглов: 9 мая фейерверка не будет, а ограничения сохранятся

Впервые город будет встречать День Победы без массовых мероприятий.

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, как будет проходить празднование 9 мая в городе. По его словам, в этот день сохранятся все ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса. Из-за пандемии пришлось отменить более двухсот мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба главы Северной столицы.

В частности, 9 мая будут закрыты все мемориальные кладбища, в том числе и Пискаревское. В онлайн формат перенесли акцию "Бессмертный полк". В День Победы над городом не прогремит праздничный салют – будут только залповые выстрелы.

Беглов отметил, что это первый раз, когда 9 мая в Петербурге встречают без массовых мероприятий и встреч с ветеранами. Он заявил, что праздник в городе еще будет, когда удастся справиться с пандемией.

"Мы выберем день, когда все вместе отметим наш главный праздник – День Победы. А сейчас надо набраться терпения", - сказал Беглов.

Ранее мы писали, что петербуржцы смогут почтить погибших на войне с помощью приложения "Свеча в окне".

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