Петербуржцы смогут почтить погибших на войне с помощью приложения "Свеча в окне"

С 5 мая оно доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay.

С 5 мая в AppStore и GooglePlay стало доступно для скачивания приложение "Свеча в окне". С его помощью россияне смогут почтить память людей, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Для этого нужно загрузить фотографию своего героя в приложение. Снимок будет отображаться в рамке, стоящей на столе вместе со свечой и проигрывателем. Зажигая виртуальную свечу, можно включить метроном в Минуту молчания, которая пройдет по всей стране в 19:00 9 мая. Также пользователям приложения предлагают послушать стихотворение Роберта Рождественского "Помните".

"Помните! Через века, через года, — помните!

О тех, кто уже не придет никогда, — помните!" – гласят первые строки.

9 мая СПб

Также 9 мая пройдет праздничный марафон "Говорит и показывает Ленинград". Целый день будут включения с памятных мест городов-героев Ленинграда и Москвы. Для зрителей прочитают стихи, исполнят военные песни, выступят фронтовые бригады. Вечером состоится трансляция салюта над Невой.

В онлайн-концерте для самоизолированных горожан выступят любимые актеры и певцы, среди которых Дмитрий Певцов, Александр Малинин, Зара, Евгений Дятлов, Юлия Чичерина и др. Каждый желающий сможет выступить на одной сцене со звездами, приняв участие во флешмобе #говоритЛенинград. Для этого нужно исполнить свою любимую песню Победы и опубликовать видео в социальных сетях с хэштегом #говоритЛенинград до 18:00 7 мая. Лучшие видео попадут в эфир.

Ранее мы писали, что песню "День победы" споют в 27 странах на разных языках.

Фото: скриншоты приложения "Свеча в окне", pixabay.com