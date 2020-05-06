Песню "День победы" споют в 27 странах на разных языках

Также каждый желающий может исполнить песню и прислать видеоролик.

Песню "День Победы" на разных языках споют в 27 странах мира. Акция, которую предложил певец Лев Лещенко, пройдет 9 мая.

Участие в акции уже подтвердили добровольцы движения "Волонтеры Победы" из 27 стран. Песню споют в Польше, Латвии, Перу, Молдавии, германии, Великобритании и других странах.

Для участия в этой акции любой человек может записать видеоролик с исполнением песни, а затем выложить на сайт pobeda-2020.ru. С 8 мая на сайте текст песни "День Победы" будет доступен на 100 языках.

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