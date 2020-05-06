Названы любимые фильмы россиян о войне

Первое место в списке заняла картина Леонида Быкова "В бой идут одни старики".

Россияне назвали самые любимые фильмы о войне. Лидирует в списке картина Леонида Быкова "В бой идут одни старики". Об этом пишет ТАСС.

Фильм о летчиках-истребителях вышел на экраны в 1973 году и стал одним из кассовых фильмов, посвященных Великой Отечественной войне. Эта эскадрилья стала поющей – так капитан Титаренко подбирал себе новичков. Его "старикам" было не больше 20 лет. "Желторотиков", которые пришли из летных училищ ускоренного выпуска, в бой по возможности не пускали. Им еще многое предстояло испытать — и жар боев, и радость первой победы над врагом, и величие братства, и первую любовь, и горечь утраты. Настанет день, когда по команде "В бой идут одни старики" бывшие желторотики бросятся к своим самолетам.

Главные роли в фильмы сыграли Леонид Быков, Сергей Подгорный, Сергей Иванов, Рустам Сагдуллаев, Евгения Симонова, Ольга Матешко и др.

В тройке любимчиков у россиян также оказались два легендарных советских фильма – "Офицеры" Владимира Рогового с Василием Лановым и Георгием Юматовым в главных ролях и "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого.

В топ-10 попали "Летят журавли" Михаила Калатозова, две картины Сергея Бондарчука "Судьба человека" и "Они сражались за Родину" и др.

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Видео: YouTube / RodinaSPb