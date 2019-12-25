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Rybka123

Составлен рейтинг самых бюджетных автомобилей в 2020 году

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В список попали две отечественные машины.

Специалисты портала CarsWeek.ru проанализировали российский авторынок и составили ТОП из пяти самых дешевых легковушек по состоянию на 1 мая 2020 года. 

Первое место в списке заняла отечественная LADA Granta. Цена на авто составляет 460 900 рублей, а с учетом скидки от производителя приобрести машину возможно почти на 80 тысяч дешевле. 

На втором месте расположился седан Datsun on-DO, стоимость которого начинается с отметки 511 000 рублей.

Третью строчку опять занял продукт АвтоВАЗА —  Lada Largus. Легковушка от отечественного производителя обойдется покупателю по цене от 622 900 рублей.

Четверто и пятое место заняли две модели от французской автомобилестроительной корпорации Renault — седан Logan и хэтчбек Sandero. Обе модели доступны по цене, начинающейся от 625 000 рублей.

Видео: Авто.ру

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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