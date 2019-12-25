На Васильевском острове у дома 101-летнего ветерана состоялся мини-парад

В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что на Васильевском острове у дома 101-летнего ветерана прошел мини-парад. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Курсанты Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе прибыли прямо к парадной ветерана Великой Отечественной войны Виктора Старожицкого. Таким образом его поздравили с 75-летием Победы. Ветерану также вручили цветы.
В мини-параде приняли участие представители районной администрации и волонтеры.
Виктор Старожицкий награжден орденами Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями "За боевые заслуги" и "Победу над Германией" за заслуги перед Родиной.
Ранее мы сообщали о том, что стела "Слава героическим защитникам Родины" засияла с новой подсветкой.
Фото:pixabay
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