Стела "Слава героическим защитникам Родины" засияла с новой подсветкой

Возле памятника установили пять мощных прожекторов.

Металлической стеле "Слава героическим защитникам Родины" в Калининском районе Петербурге подарили новую декоративную подсветку. Специалисты "Ленсвет" обновили освещение памятника в преддверии дня Победы, сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что для подсветки установили пять мощных светодиодных прожекторов. Вместе с мемориалом на проспекте Непокоренных сотрудники "Ленсвета" проверили и привели в порядок светильники еще на 28 памятных адресах. Среди них – обелиск "Городу – Герою Ленинграду" на площади Восстания, памятник "Защитникам ленинградского неба" в Сосновке, невский мемориал "Журавли" и другие.

Ранее мы рассказывали, что обелиск "Городу-герою Ленинграду" на площади Восстания целиком помыли впервые за 12 лет.

Фото: пресс-служба "Ленсвет"