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Обелиск "Городу-герою Ленинграду" на площади Восстания целиком помыли впервые за 12 лет
Сегодня, 12:09
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himif

Обелиск "Городу-герою Ленинграду" на площади Восстания целиком помыли впервые за 12 лет

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Чаще всего специалисты обрабатывали лишь нижнюю часть памятника.

Во вторник, 28 апреля, на площади Восстания полностью отмыли обелиск "Городу-герою Ленинграду". Масштабную чистку провели реставраторы Государственного музея городской скульптуры, работы выполнялись в соответствии с Указом о подготовке праздника Великой Победы.

Стеллу высотой 34 метра полностью очистили от пыли и грязи впервые за 12 лет: в последний раз памятник принимал водные процедуры по всей своей высоте только в 2008 году. Чаще всего реставраторы чистят только бронзовые барельефы в нижней части памятник.

Обелиск открыли к 40-летию Великой Победы, 8 мая 1985 года. Проект стеллы создали архитекторы Вадим Лукьянов и Александр Алымов.

Ранее в Петербурге отмыли Дворцовый мост после зимы.

Фото: Википедия

Теги: городу-герою ленинграду, обелиск, чистка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 12:42

Видно, что готовятся к юбилею Победы! 

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