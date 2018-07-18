Обелиск "Городу-герою Ленинграду" на площади Восстания целиком помыли впервые за 12 лет

Чаще всего специалисты обрабатывали лишь нижнюю часть памятника.

Во вторник, 28 апреля, на площади Восстания полностью отмыли обелиск "Городу-герою Ленинграду". Масштабную чистку провели реставраторы Государственного музея городской скульптуры, работы выполнялись в соответствии с Указом о подготовке праздника Великой Победы.

Стеллу высотой 34 метра полностью очистили от пыли и грязи впервые за 12 лет: в последний раз памятник принимал водные процедуры по всей своей высоте только в 2008 году. Чаще всего реставраторы чистят только бронзовые барельефы в нижней части памятник.

Обелиск открыли к 40-летию Великой Победы, 8 мая 1985 года. Проект стеллы создали архитекторы Вадим Лукьянов и Александр Алымов.

Ранее в Петербурге отмыли Дворцовый мост после зимы.

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