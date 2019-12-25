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В Петербурге отмыли Дворцовый мост после зимы
Сегодня, 17:30
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himif

В Петербурге отмыли Дворцовый мост после зимы

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Водные процедуры приняли ограждения. тротуары и проезжая часть.

В Петербурге отмыли после зимней грязи Дворцовый мост, чистку провели сотрудники "Мостотреста", сообщили в пресс-службе организации.

Водные процедуры для городских переправ традиционно проводят в течение месячника по благоустройству, с мостов мощной струей чистой воды под давлением удаляют остатки песка и соли, грязь. "Умывают" при этом и ограждения, и тротуары, и проезжую часть. Работы ведутся днем и ночью, в городе уже успели освежить 82 неразводных моста, набережные канала Грибоедова, реки Мойки и Зимней Канавки. По графику процедуры ожидают также пешеходные переходы, транспортные тоннели и путепроводы.

Отмечается, что помывка конструкций в дальнейшем будет проводиться постоянно вплоть до первых заморозков.

Ранее мы рассказывали, что на Ладожском вокзале провели полную дезинфекцию.

Фото: пресс-служба "Мостотреста"

Теги: дворцовый мост, мостотрест, чистка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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