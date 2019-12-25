В первую очередь специалисты обработали места массового скопления людей.

В четверг, 23 апреля, стало известно о том, что на Ладожском вокзале провели полную дезинфекцию. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

Отмечается, что в первую очередь специалисты провели дезинфекцию тех мест, где больше собираются пассажиры. Средством обработали залы ожидания и кассовые зоны. Кроме того, от вирусов защитили комнаты персонала, охраны, кассиров, санитарные комнаты и ячейках камер хранения.

Отмечается, что в период пандемии коронавируса дезинфекция очень важна.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 191 новый случай коронавирусной инфекции.

Фото:пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу