В Петербурге выявили 191 новый случай коронавирусной инфекции

Выписан 41 человек, умерли – 3.

За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 774 в 81 регионе, в том числе контактные без клинических проявлений 2 282 (47,8%). В Петербурге за последние сутки заболел 191 человек. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 471 человек, 41 из них – в Петербурге.

За сутки подтверждено 42 летальных случая с коронавирусной инфекцией, три случая – в Петербурге.

Два корпуса клиники Петра Великого закрыли на карантин.

Фото: Piter.TV