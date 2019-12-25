Два корпуса клиники Петра Великого закрыли на карантин

Хирург-онколог получил положительный тест на коронавирус.

Два корпуса клиники Петра Великого в Петербурге закрыли на карантин. Причиной такого решения стало обнаружение коронавируса у одного из врачей. Распоряжение о закрытии корпусов вместе с пациентами и персоналом поступило от главы петербургского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой, пишет "Фонтанка".

По словам Башкетовой, на карантин были закрыты павильоны 13 и 15. В них расположены два онкологических отделения, два хирургических, отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии для больных хирургического профиля, а также два операционных блока.

Обсервацию организовали с 16 апреля, ее снимут через две недели – после того, как тест на коронавирус у врача покажет отрицательный результат. В случае если другие медики или пациенты заболеют коронавирусом, их немедленно госпитализируют в инфекционный стационар.

Отмечается, что коронавирус подтвердился у известного в Петербурге хирурга-онколога. Он также практикует в других клиниках, в том числе частных.

Ранее мы писали, что в Петербурге от коронавируса скончались трое мужчин.

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