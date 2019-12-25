В Петербурге от коронавируса скончались трое мужчин

Они скончались в период с 8 по 12 апреля. Им было от 33 до 53 лет.

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021, подтвердила еще три смертельных случая от коронавируса в Петербурге.

В СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" еще 8 апреля скончался 48-летний мужчина. Он умер из-за двусторонней вирусной пневмонии с субтотальным поражением легких, также у него были хронические заболевания. Коронавирус подтвержден посмертно.

В этой же больнице 9 апреля скончался 33-летний мужчина. Смерть наступила от диффузного альвеолярного повреждения легких, вызванного COVID-19 и присоединившейся бактериальной пневмонии. Также он имел сердечно-сосудистую патологию.

Также в СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" 12 апреля скончался 53-летний мужчина. Прижизненно получен положительный результат на COVID-19. Смерть наступила от легочной недостаточности, обусловленной двусторонней вирусной пневмонии. Помимо этого, он страдал хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Умерших с коронавирусом будут хоронить на двух кладбищах Петербурга.

Фото: Piter.TV