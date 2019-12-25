Хоронить умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19 будут на двух кладбищах Петербурга

Погребение осуществляется в деревянных гробах с герметичным металлическим вкладышем.

Хоронить умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19 можно на двух кладбищах Петербурга. Кладбище Илики, г. Ломоносов, дорога на кладбище Илики, д.1, и Новое Колпинское городское, г. Колпино, Понтонная ул. Транспортировку и кремацию тел усопших осуществляет СПб ГУП "Ритуальные услуги". Об этом сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

Погребение осуществляется в деревянных гробах с герметичным металлическим вкладышем. Захоронение осуществляют администрации кладбищ. Кремация осуществляется в отдельно стоящем кремационном цехе № 2 крематория без проведения ритуальных церемоний прощания. При этом похороны или кремация возможны только после получения разрешения Роспотребнадзора.

Новые требования связаны с тем, кто COVID-19 отнесен к II группе патогенности.

В Петербурге за прошлые сутки от коронавируса умерли три человека.

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